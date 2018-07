Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato durante l'incontro con giornalisti e tifosi a Dimaro: “Buffon? Ha segnato un’era, difficile accostare altri portieri a uno come lui. Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sicuramente CR7 è un campione tra i migliori al mondo, se non il migliore. Alzerà di tantissimo il livello del campionato. Scudetto? Quest’anno sarà ancora più difficile, ma siamo convinti delle nostre potenzialità, possiamo far bene, partiremo per combattere. Ce la metteremo tutta".