Secondo Il Mattino, le preferenze di Carlo Ancelotti vanno verso Areola del PSG, ma in corsa c'è Alex Meret, talento di casa Udinese reduce da una prima positiva stagione in Serie A con la SPAL. Con i friulani si tratta sulla base di 25 milioni di euro, con uno fra Amato Ciciretti e Adam Ounas come possibili contropartite nell'operazione.