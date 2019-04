Alex Meret, portiere del Napoli, bocciato dai quotidiani dopo il match con la Roma:



Gazzetta dello Sport 5



“Tanti elogi meritati, stavolta critiche. L’uscita da rigore su Schick è errore grave, non da meno la respinta in testa a Nzonzi sul tiro di Cristante”



Corriere dello Sport 5,5



“È pallidino, resta troppo tra i pali: poi sistema i guantoni su Cristante e scopre una traversa per amica”



Tuttosport 5,5



“Regala il rigore con un’uscita sballata su Schick: rimane l’unico acuto regalato dalla Roma nell’intero pomeriggio”



Repubblica 5,5



“Provoca il rigore, incerto nelle uscite, più attento tra i pali”



Il Mattino 5,5



“Per 45’ può dedicarsi al giardinaggio, non arrivano tiri e il sole caldo di Roma concilia con una pennichella. Cosa che puntualmente fa: e infatti la sua distrazione è deleteria e provoca l’uscita kamikaze su Schick che è di una sbadataggine unica. Errore di gioventù. Poi nelle ripresa su Cristante è reattivo come deve”