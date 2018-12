L'edizione odierna di Repubblica svela alcuni dettagli sulla probabile formazione del Napoli: "Albiol e Maksimovic non sono al meglio: ieri hanno disputato la partitella, ma una decisione sul loro impiego sarà presa soltanto al termine della rifinitura. Ancelotti proverà recuperare almeno uno dei due per comporre la coppia centrale con Koulibaly. In alternativa c’è sempre Luperto. Novità anche sugli esterni: Hysaj è favorito a destra, Ghoulam punta alla seconda maglia da titolare consecutiva in campionato dopo quella col Frosinone. Mario Rui, infatti, ha un piccolo problema muscolare e la candidatura del terzino franco- algerino è forte. Dubbio, invece, per quanto riguarda Alex Meret: il portiere ha ancora qualche fastidio alla spalla, ma giocherà lui se questa mattina darà le necessarie garanzie nel corso dell’allenamento"