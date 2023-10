Dopo essersi ripreso la porta del Napoli con tanto di scudetto conquistato, Alex Meret prepara il rinnovo del contratto: l'accordo attuale è in scadenza a giugno prossimo, ma il club ha l'opzione per prolungarlo fino al 2025. Nei prossimi mesi inizierà la trattativa per discutere condizioni e termini, il giocatore vorrebbe un aumento dell'ingaggio rispetto allo stipendio attuale da 1,5 milioni di euro.