I quotidiani esaltano Alex Meret dopo la grande performance contro il Salisburgo:



GAZZETTA - 8. Donnarumma o Sirigu? Meret! Straordinari i tre interventi del p.t. La pagliuzza nell'occhio? Forse la non uscita sul 2-2: ma doveva uscire?



CORRIERE DELLO SPORT - 7,5. Prodigioso anche se prende due gol, ne evita almeno tre con balzi e dei tuffi impressionanti. Riflessi pazzeschi, posizione sempre corretta. Se si pensa che è il terzo portiere della Nazionale, vuol dire che in quel ruolo abbiamo Jascin e Buffon.



REPUBBLICA - 7. Si arrende dopo tre miracoli alla doppietta di Haaland.​



TUTTOSPORT - 6,5. Strepitoso almeno in 3 occasioni nel primo tempo, ma non riesce a contenere la furia di Haaland, idolo di casa. Ha poche colpe sulla doppietta del norvergese.



IL MATTINO - 6,5. Protagonista nel primo tempo: prima con una provvidenziale deviazione di faccia su tiro ravvicinato di Haaland, poi prezioso con il volo plastico sulla sua destra con il quale va a disinnescare una velenosissima conclusione di Daka. Nulla può sul rigore, quando l'attaccante norvegese lo spiazza alla perfezione.