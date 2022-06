Ancora da scrivere il destino di Dries Mertens. In scadenza con il Napoli, sulle sue tracce c'è la Lazio ma si attende un nuovo rinnovo con De Laurentiis che ha presentato la sua offerta.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla fine dello scorso anno il Toronto aveva fatto un tentativo non solo per Insigne, ma anche per lo stesso Mertens. Il belga, però, ha rifiutato l'offerta.