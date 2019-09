Dries Mertens, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Liverpool: "Oggi era importante e abbiamo dato tutto. Abbiamo corso tanto. Quando conquisti tre punti dopo una partita così stai bene, ti fanno bene. Non significa niente aver battuto i campioni d'Europa se non continuiamo così, anche il Salisburgo è forte. Tocca a noi fare ancora bene nella prossima partita".



Non vi siete adattati al Liverpool. "Anche l'anno scorso abbiamo fatto bene. Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo cosa fare. Nel primo tempo abbiamo tenuto poco la palla, ma abbiamo dato tutto".



Questa vittoria indirizza il girone? "Il Salisburgo ha vinto 6-2, l'anno scorso lì abbiamo perso e quindi dobbiamo continuare a lavorare. Domenica arriva il Lecce che sta bene".



Sei stanco o serio? "Sono molto stanco".