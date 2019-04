Dries Mertens come DIego Armando Maradona: l'attaccante belga del Napoli ha sbloccato la sfida di Frosinone con uno splendido calcio di punizione, uno dei marchi di fabbrica del Diez argentino. Non si è trattato di un gol come tutti gli altri: Mertens infatti ha raggiunto proprio El Pibe de Oro a quota 81 gol con la maglia azzurra. Tredicesimo centro in campionato in questa stagione, meno prolifica rispetto alla scorsa quando era in maniera indiscussa il terminale offensivo della macchina da gol di Sarri, ma comunque un buon bottino che gli ha consentito di salire al terzo posto della classifica dei goleador azzurri in Serie A, dietro ad Antonio Vojak, a quota 102, e all'ex capitano Marek Hamsik, a quota 100, proprio a pari di Maradona ma davanti a mostri sacri come Cavani, Careca e Higuain.



IL GRADIMENTO DI ANCELOTTI E L'OBIETTIVO HAMSIK - L'obiettivo conclamato è quello di raggiungere chi lo precede e di diventare il miglior goleador della storia del Napoli: al momento Mertens è a quota 106, dietro a Sallustro (108), Maradona (115) e Hamsik (121), ma bisognerà prima capire quale sarà il futuro del folletto belga. Presto incontrerà De Laurentiis per parlare del nuovo contratto: Ancelotti l’ha già inserito nell’elenco dei promossi, di coloro che faranno parte del progetto tecnico per la prossima stagione, ma dovrà prima essere ridiscusso il contratto in scadenza nel 2020. DAL RINNOVO ALLA CINA, FUTURO INCERTO - Attualmente Mertens percepisce 4 milioni di euro l'anno e il presidente del Napoli, considerata anche l'età di 31 anni dell'attaccante, sta ponderando l'offerta da proporgli: l'alternativa rimane la Cina, dalla quale erano già pervenute offerte importanti per assicurarsi i suoi servigi, oppure nel caso in cui quest'estate non arrivassero offerte allettanti, potrebbe essere ceduto a zero al termine della prossima stagione.A fine anno si capirà il da farsi, nel frattempo Mertens ha preso Maradona,e non è poco, a Napoli.



