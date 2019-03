Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo delusi perché dopo il rosso e il 2-0 tutti hanno pensato che avremmo perso, ma la squadra ha dato tutto. Qua non puoi perdere oggi. Non penso ci manchi qualcosa, oggi abbiamo fatto noi la partita. Siamo stati sfortunati, ma dobbiamo continuare a dare tutto".



Segni poco quest'anno. "C'è un altro gioco, facciamo tanti cross e non è che sono Crouch. Stiamo facendo un altro gioco e io sto cercando il mio lavoro, provo a dare tutto".