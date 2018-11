Scintille previste anche nell’altro match di domani, al San Paolo, tra Napoli e Psg. All’andata gli azzurri hanno messo in seria difficoltà i francesi, domani cercheranno la prima vittoria negli scontri diretti. Ancora più equilibrate, in questo caso, le quote sulla gara: il Psg ha fatto percorso netto in campionato, faticando palesemente in Champions (un pari, una vittoria e un ko è il bilancio), è favorito di poco, a 2,35. Per il Napoli il successo è dato a 2,80, mentre la «X» si gioca a 3,65. Devastante l’attacco dei francesi, 51 reti realizzate tra le due competizioni, il Napoli ne ha fatti 5 all’Empoli venerdì scorso. Una partita da Over 3,5 (con almeno 4 gol complessivi) vale 2,15. Piede caldissimo per Dries Mertens, autore di una tripletta nell’ultima di campionato: un altro “hat trick” del belga è proposto a 55.