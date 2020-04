Come rivelato da Il Mattino, Dries Mertens da settimane riceve spesso e volentieri sms direttamente da Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli tra gli scherzi e la serietà continua a provare a convincere il belga a rimanere ancora in maglia azzurra per la prossima stagione: lo vuole con sé e con più di un messaggio tenta di orientarne la scelta in vista di un rinnovo che si sta complicando.