Il Napoli perde per infortunio Dries Mertens. Al minuto 30 della gara contro l'Udinese l'attaccante belga ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio dopo una contusione subita in partita. La punta ha provato a stringere i denti, ma è uscito zoppicando e al suo posto è entrato Arkadiusz Milik.