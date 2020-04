Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Gattuso sta cercando di fare da intermediario per il rinnovo tra Mertens ed il Napoli. Superati i problemi fisici, Mertens si è messo a giocare e segnare con regolarità e il suo lavoro è stato molto apprezzato da Gattuso, che lo ha anche rasserenato.



Proprio in questi giorni il tecnico starebbe sollecitando il belga a rinnovare col Napoli, durante i colloqui al termine delle sedute personalizzate di allenamento. Rino sa quanto Dries possa essere importante anche per la squadra del futuro perché Milik è in partenza e il solo Petagna non sembra in grado di reggere il peso dell’attacco di un club così prestigioso.