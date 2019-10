Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens ha già detto no a un'offerta dalla Cina nonostante la stilettata pubblica del presidente Aurelio De Laurentiis. Il Guanzhou Evergrande ha infatti fatto un tentativo per lui ricevendo la risposta negativa della punta che non è attratto da un'esperienza in Cina.