L'attaccante del Napoli, Dries Mertens (che oggi compie gli anni) ha parlato in intervista in Belgio a Voetbalkrant confermando di aver fatto il tampone per il coronavirus in vista della ripresa degli allenamenti.



HO FATTO IL TAMPONE - “Posso confermarlo, ho fatto il tampone nelle ultime ore. Vi posso raccontare che un infermiere è venuto alla mia porta e si è un po’ divertito nel vedermi di persona, perché sua figlia è una mia grande fan. Gli ho detto: "No, ti assicuro… sono io un tuo fan, perché rispetto quello che fai", sono state queste le mie parole”.



SPERIAMO FINISCA TUTTO - "All’infermiere ho anche chiesto: "Qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto fare, in questo periodo?". Mi ha risposto: "La difficoltà maggiore sta nel non poter riabbracciare i miei figli tornando a casa, perché lavoro in un ospedale". Ho pensato che fosse una storia veramente triste. Diamo una mano, aiutiamo nella raccolta delle mascherine di protezione. Speriamo che il tutto finisca il prima possibile”.