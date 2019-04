Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la sfida contro l'Arsenal è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Nei primi 10-15 minuti potevamo far gol, sarebbe stato diverso. Dopo averlo subito abbiamo abbassato la testa, ci abbiamo provato. L'Arsenal non è veramente forte, non molto più di noi. Prendere gol così in area...".



Qual è il rammarico? "Nel primo tempo lì non eravamo messi bene in campo. Poi ci abbiamo provato. Loro stasera hanno fatto bene in difesa, era impossibile".



Cosa manca? "Dobbiamo capire che siamo calciatori normali e stiamo facendo bene, i tifosi non devono criticare perché stiamo facendo bene. Siamo usciti dalla Champions League per un gol, mettiamo i piedi a terra e andiamo avanti".