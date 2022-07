Il 30 giugno il contratto di Dries Mertens con il Napoli è scaduto. Ad oggi il belga è un calciatore svincolato e di un nuovo contratto in azzurro non se ne vede neanche l'ombra.



Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport sarebbero arrivate per Mertens già delle proposte da Anversa, Messico, Arabia e Bali, a cui si aggiunge il Marsiglia. La priorità del giocatore resta il Napoli e così si concederà qualche giorno prima di valutare le nuove offerte.