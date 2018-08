La Gazzetta dello Sport svela lo stato d'animo di Dries Mertens, decisivo nel match con il Milan. Il belga ha accettato la panchina: "Il diretto interessato non ha mosso un dito, ha accettato la scelta di Carlo Ancelotti, sedendosi al suo fianco senza mugugnare. In silenzio, dunque, magari portandosi dentro il malcontento, ma rispettoso delle direttive di un allenatore che ha chiesto al gruppo di stare dalla sua parte e di lottare insieme per tentare il colpo grosso. Niente patti, però, quando c'è da recuperare dopo che un obiettivo è stato messo in discussione. Non è questo il caso considerato che siamo appena alla seconda giornata di campionato e la Champions League inizierà a metà settembre"