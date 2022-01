Dries Mertens, attaccante del Napoli, parla a Dazn dopo la partita vinta contro la Salernitana: "Abbiamo avuto tante occasioni, è sempre difficile perché se non fai il secondo c'è sempre un'opportunità per loro e hanno fatto gol. Se sei importante per la squadra poi vedremo il futuro.



SU INSIGNE - "Era importante per Insigne segnare questo gol, volevo tirare io ma è un momento importante per lui. Ha fatto una scelta che è andata così, mi mancherà perché è stato un uomo importante e non dimentichiamo cosa ha fatto per noi. Vedevo che per lui era importante tirare quel rigore, ci dispiace un po' ma dobbiamo dargli un grande saluto. Dopo undici anni qua, è napoletano e lo dobbiamo ringraziare".



MESSAGGIO A MILAN E JUVE - "Venezia ha fatto una grande partita lì e hanno segnato all'ultimo minuto, peccato ma dobbiamo guardare e noi. Pensiamo alla prossima".