Dries Mertens, attaccante del Napoli, parla al Tg Regione Rai in vista della Supercoppa Italiana con la Juventus: "Domani sarà ancora più speciale, perché è una finale e con una gara si può vincere un trofeo. Sto bene, vediamo domani come risponde. A pranzo abbiamo parlato più noi o Gattuso? Abbiamo parlato insieme, è stato più divertimento, per stare tranquilli con la testa. E ci ha fatto bene. I giocatori che sono rimasti fanno gruppo, quelli arrivati vedono subito com'è. Il mister e lo staff sono vicini al gruppo, sono giovani e hanno giocato a calcio. La Juve non sta facendo grandi cose? Non c'entra nulla, domani è una gara in cui bisogna andare al 110% altrimenti non la vinci. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto".