Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: "Abbiamo giocato la nostra miglior partita, adesso è importante giocare sempre così. Sono gol che mi fanno piacere perché quando sei infortunato non è facile tornare, la squadra stava giocando bene e in questo momento devi esserci dopo l'infortunio di Victor. A me non danno fastidio le critiche, è sempre un piacere giocare come oggi. Ci tengo sempre tanto a Sarri, è un allenatore fortissimo anche se oggi non è andata come voleva lui. Futuro? Io spero di rimanere qui, più di questo non posso dire".