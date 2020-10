Siamo alla vigilia della prima giornata di Europa League, con il Napoli che domani alle 18:55 scenderà in campo contro l'AZ Alkmaar. Ecco la conferenza stampa del Napoli con le parole di Dries Mertens:



EUROPA LEAGUE - "L'Inter può essere un esempio. Hanno fatto bene e sono arrivati in finale. Non è facile iniziare subito con l'Europa League ma è importante per noi e per la squadra partire bene. Siamo una grande squadra, vogliamo fare bene.



PIÙ COMPETITIVI? - "Sì e no. Abbiamo perso giocatori e ne abbiamo trovati altri. Più stiamo insieme e più miglioriamo. Contano tanto gli allenamenti, stiamo lavorando bene. Stiamo crescendo ed è importante questo".



LA SPALLA - "Sto bene".



OSIMHEN - "Con lui è cambiato tanto il mio gioco. Ci consente di avere profondità nel nostro gioco. Così posso toccare più palloni. Ma non c'è solo lui, ci sono tanti giocatori.



MOTIVAZIONI - "Ne serviranno tante, non è facile. Stiamo ancora cercando il modulo ideale. Arriveranno momenti difficili. L'AZ ha giocatori giovani e fortissimi. Una squadra, se non sei sveglio, può segnarti tanti gol. Spero che saremo svegli domani".



PIÙ CONCRETI - "Quando crossiamo ci sono più giocatori in area. L'anno scorso mancavamo in questo".



NUOVA POSIZIONE - "Quando giocavo da prima punta venivo a toccare i palloni in contro. Quello è il mio gioco. I compagni mi portano via la difesa e mi consentono di toccare più palle".