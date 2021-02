Sono stati giorni complicatissimi per Gattuso con le assenze che aumentavano sempre più. Il primo spiraglio di luce si inizia a vedere con il rientro di Koulibaly e Ghoulam, guariti dal Covid-19.



Si avvicina anche un altro recupero importantissimo, quello di Dries Mertens. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il belga rientrerà tra lunedì e martedì e dovrebbe essere già pronto per lavorare in gruppo in vista della sfida di ritorno giovedì prossimo contro il Granada a Napoli.