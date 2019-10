Secondo il Corriere del Mezzogiorno sul possibile rinnovo di Dries Mertens con il Napoli: "Al tavolo con De Laurentiis si siederà nei prossimi giorni, la discussione sul rinnovo del contratto è appena cominciata e il patron azzurro ha pronta la proposta: due anni (che possono diventare tre) alle stesse cifre di oggi. É un fior di ingaggio (quattro milioni più bonus), il belga deve stabilire se l'affetto della città che lo ha adottato vale di più di un contratto faraonico che potrebbe avere altrove. Una cosa è certa, Mertens vuole continuare a giocare in un campionato competitivo, il tempo per varcare l'oceano arriverà dopo i 35 anni. Nessun condizionamento in campo, però. Adesso c'è il Napoli e basta, di contratti si discute in altre sedi".