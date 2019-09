Dries Mertens al Corriere delle Sera:



Cina o America, dove s’immagina Mertens la prossima stagione?



«Così lontano? No, è presto. Mi sento ancora bene fisicamente e voglio continuare a livelli alti in un campionato importante. Adesso sono concentrato sui prossimi otto mesi a Napoli».



E se fosse un’altra squadra italiana a chiamarla?



«Di fronte alle scelte ti devi trovare per poi decidere. In questo momento non mi immagino altrove in Italia, ma è presto per dirlo. Vivo il presente e mi piacerebbe dare a Napoli la gioia di un titolo».