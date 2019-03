Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli punta Hirving Lozano. De Laurentiis non proporrà il rinnovo a Dries Mertens: "Il profilo giusto è quello di Hirving Lozano, per l’attacco. Adesso, bisogna soltanto stringere i tempi per evitare che il Manchester United s’inserisca nella trattativa. Dubbi non ce ne sono sulla validità del giocatore del Psv Eindhoven, Carlo Ancelotti ne apprezza parecchio le qualità ed è pronto a farne un punto fermo del suo progetto futuro. Cristiano Giuntoli sta lavorando in sintonia con Mino Raiola, il procuratore dell’attaccante messicano: tra i due l’intesa è solida e il manager ha già dato la disponibilità del suo assistito ad accettare Napoli Si tratta di un investimento importante, che Aurelio De Laurentiis s’è deciso a fare per venire incontro alle esigenze dell’allenatore. Ci vorranno 40 milioni di euro per convincere i dirigenti olandesi a cederlo. Potrebbe andare via Mertens, per esempio, se non gli verrà proposto il rinnovo del contratto. Dunque, il diesse è pronto all’affondo finale per allontanare anche la minaccia di qualche altro club europeo"