Il Napoli prosegue il programma di allenamenti in vista del match di Coppa Italia con il Sassuolo in programma domenica e monitora attentamente le condizioni di Dries Mertens: il belga ieri ha riportato una leggera distorsione e oggi non si è allenato. Riposo per Simone Verdi causa influenza, lavoro differenziato per Marek Hamsik.