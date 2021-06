Dopo la mancata qualificazione in Champions League per il, è previsto un ridimensionamento in casa azzurra. L'obiettivo chiaramente è quello di non smantellare la squadra ma far cassa e cercare di abbassare quanto più possibile il tetto ingaggi. Ci sono diversi contratti che toccano cifre importanti, a partire da quello di Koulibaly che tocca i 6 milioni di euro stagionali.Considerando i 4,5 milioni di euro a stagione che guadagna il belga grazie al contratto firmato un anno fa e l'età che non è più un punto a favore, il suo nome è finito tra quelli che potrebbero dire addio al Napoli nella prossima finestra di mercato.- Mertens ora è impegnato con il Belgio per disputare gli Europei. Dal ritiro con la NazionaleHa così voluto chiarire la sua posizione diretta e chiara allontanando le voci che lo vedrebbero sulla lista delle cessioni. Mertens oggi è il giocatore più prolifico della storia del Napoli con 135 gol all'attivo e sembra avere intenzione di scrivere ancora qualche pagina importante in quella che per lui è una squadra speciale. E ancor di più una città speciale, dove vive in allegria con la moglie Kat.- Contrattualmente Mertens è legato per un altro anno al Napoli (2022), dopodiché bisognerà decidere cosa fare perché alla scadenza il belga avrà 35 anni, non sarà proprio un giovanissimo. EppureServirà la sua esperienza, la sua classe e soprattutto servirà un attaccante in più lì davanti dato che. La speranza è quella di avere un Mertens diverso rispetto all'ultimo anno. Gli infortuni e le gare ravvicinate hanno fortemente condizionato il suo rendimento. È riuscito comunque a collezionare 10 gol e 9 assist, anche se sono numeri al ribasso rispetto alle ultime quattro stagioni.