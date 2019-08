Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN della prossima stagione, soffermandosi su quello che manca per provare a insidiare la Juventus e sull'arrivo di Lukaku in Italia: ''Miglior marcatore della storia del Napoli? È qualcosa di molto bello, non sono nato come centravanti in carriera e sono diventato attaccante a causa di alcuni infortuni. Sono sempre alla ricerca di un gol o di un assist, essere vicino alla cima della classifica è qualcosa di gratificante''.



VITTORIE - ''Sei anni fa sono venuto qui con Callejon, Higuain e Albiol, un sacco di trasferimenti e tanti calciatori di qualità. Il problema è che siamo sempre vicini a compiere un altro step, e sarebbe importante farlo ora. Dobbiamo continuare a fare bene, magari acquistando altri calciatori. Quando acquisti i migliori calciatori hai una squadra migliore. Però tanti di noi giocano assieme da anni, ma alla fine per vincere qualcosa serve fare di piùì''.



SARRI E ANCELOTTI - ''Sarri ha cambiato la mia posizione, mi ha dato un’altra dimensione a livello calcistico. Ancelotti ha cambiato qualcosa per personalizzare una squadra molto forte: è bello vedere come le cose possano cambiare, nel calcio non si sa mai come va a finire.



LUKAKU - "Gli ho mandato un messaggio di congratulazioni, lo voleva fortemente. Sono felice per lui, sarà importante per l’Inter e per il calcio italiano".