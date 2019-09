Fra alti e bassi in questo inizio di stagione in casa Napoli ha un grande e indiscusso protagonista. Il più positivo nelle prime 6 uscite stagionali del club allenato da Carlo Ancelotti è stato sicuramente Dries Mertens. L'attaccante belga ha già all'attivo 4 gol e 1 assist in 5 partite ed è uno dei pupilli dell'allenatore che sta spingendo con la società per provare a blindarlo. Sì perché se in campo "Ciro" (come lo hanno ribattezzato i tifosi) è una certezza altrettanto non lo è il suo futuro fuori dal campo con un contratto in scadenza a fine anno che tarda ad essere rinnovato.



STALLO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i negoziati fra il presidente De Laurentiis e i suoi agenti sono letteralmente in stallo. Arenati su richieste e proposte troppo distanti con Mertens che vuole l'ultimo grande contratto della carriera conscio di poter essere decisivo ancora ad alti livelli. E a nulla sta servendo la spinta di Ancelotti che teme di doverlo perdere a gratis a fine anno e mentalmente già da gennaio.



CERCA SQUADRA - Sì perché se la situazione non migliorerà Mertens sarà libero di firmare un precontratto con un nuovo club già da febbraio e quindi a gennaio i suoi agenti si metteranno alla ricerca di una nuova squadra. Sempre secondo il Corriere dello Sport filtra infatti grande pessimismo sulla possibilità di un accordo e sebbene finora l'attaccante abbia rifiutato le proposte arrivategli dall'Arabia Saudita, dalla Cina e dagli Stati Uniti, a gennaio tutto potrà cambiare perché escludendo la variabile Napoli anche i top club europei potrebbero fiutare l'affare.