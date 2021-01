Lo scorso 16 dicembre il Napoli ha perso causa infortunio Dries Mertens. Il belga è uscito per una distorsione alla caviglia nella sventurata sfida contro l'Inter a San Siro. Mertens ha iniziato e proseguito le cure ad Anversa presso la clinica Move To Cure.



Ma oggi ecco che fa rientro a Napoli, previsto per lui il consueto tampone e in caso di negatività nel pomeriggio continuerà la riabilitazione con test alla caviglia sinistra, terapie e allenamento. Difficile rivederlo in campo già domenica contro l'Udinese. L'obiettivo è ritrovarlo tra otto giorni per la gara di Coppa Italia contro l'Empoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.