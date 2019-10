Stando alle indiscrezioni della Gazzetta, in vista di Napoli-Atalanta, Carlo Ancelotti ha in mente diverse novità. In porta, tra gli azzurri, ritorna Alex Meret. Di Lorenzo torna a destra con Maksimovic centrale al fianco di Koulibaly e Luperto terzino sinistro. A centrocampo spazio a Callejon, Fabian Ruiz, Allan ed Insigne. In attacco la coppia Milik-Lozano. Panchina iniziale per Mertens apparso abbastanza stanco a Ferrara.