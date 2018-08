Dries Mertens, autore del gol decisivo nella vittoria del Napoli sul Milan, ha parlato a DAZN a fine partita: "È bello vedere lo stadio così pieno, a Napoli ad agosto sono tutti in vacanza, ma oggi era comunque pieno, i tifosi ci hanno aiutati. Il gruppo era già forte, veniamo da 91 punti, ma ora dobbiamo continuare, bisogna pensare una partita alla volta e provare a vincerle. Rabbia per la panchina? Siamo tanti giocatori forti in panchina e meriteremmo di giocare tutti, inoltre sono stanco perché sono tornato tardi dal Mondiale e Milik sta facendo molto bene. Alla fine abbiamo meritato di vincere, loro hanno fatto tre tiri e due gol. Scudetto? Non lo so, la Juventus ha comprato giocatori forti, bisogna pensare gara dopo gara".