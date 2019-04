Secondo la Gazzetta dello Sport, per Arsenal-Napoli, Mertens si candida per un posto da titolare: "Mertens vuole convincerlo a rivedere le gerarchie di formazione, candidandosi per un posto di titolare nella sfida di giovedì, all’Emirates, contro l’Arsenal. La competizione sarà con Lorenzo Insigne che ha giocato la parte finale contro il Genoa senza incidere, però. Il capitano è reduce da un infortunio muscolare e, probabilmente, non è ancora pronto per disputare l’intera gara"