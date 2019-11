Secondo La Gazzetta dello Sport, la possibilità che il Napoli venda Dries Mertens già a gennaio è concreta: "A gennaio potrebbe partire Dries Mertens. L’attaccante belga gradirebbe l’Inter e da queste parti nessuno farebbe nulla per trattenerlo. Ma la società nerazzurra è fredda sull’operazione (il cartellino costa 10 milioni di euro) sia per il mercato di gennaio che per quello di luglio prossimo. Mertens e De Laurentiis sono distanti dal trovare l’intesa per il rinnovo e dopo l’ammutinamento di martedì sembra davvero al passo d’addio. Eccola l’occasione, inaspettata perché sembra proprio che il belga abbia strizzato l’occhio all’Inter, trovando al momento una certa freddezza: Mertens a giugno sarà svincolato e a gennaio può muoversi a costi favorevoli, ma guadagna 4 milioni più bonus e vorrebbe andare a migliorare il salario. E nasce qui la titubanza dell’Inter: nel 2020 compirà 33 anni, vale la pena un investimento così oneroso?"