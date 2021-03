Ieri sera ci sono stati attimi di preoccupazione in casa Napoli dato che Dries Mertens è uscito dal campo nella sfida del suo Belgio contro la Repubblica Ceca a causa di un infortunio. La reazione del giocatore non ha fatto ben sperare i primi minuti, ma fortunatamente per il club partenopeo l'allarme sembra essere rientrato.



Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno in un primo momento si temeva una lussazione alla spalla, ma l'allarme è rientrato è gli esami medici approfonditi a cui si è sottoposto hanno dato esiti confortanti. Intanto Mertens si è messo in contatto con Gattuso e lo staff sanitario del Napoli per tranquillizzarli riguardo le sue condizioni. Mercoledì il suo rientro a Napoli e giovedì tornerà ad allenarsi con la squadra in vista di Crotone e Juventus.