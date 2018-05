Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di una televisione belga, dichiarazioni poi riprese da Sky Sport.



SU SARRI AL CHELSEA - "Sarri per me è un allenatore di livello mondiale. E' molto forte tatticamente, può far migliorare molto i giocatori. E' arrivato tre anni fa e tutti i giocatori hanno fatto un salto di qualità".



SUL SUO FUTURO - "Premier League? Vorrei provare a vincere in Italia, sono lì da 5 anni e sono molto felice. Sto bene a Napoli".