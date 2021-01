Fernando Llorente è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo spagnolo dopo un anno e mezzo in azzurro saluta Napoli con un bellissimo messaggio di addio:



"È arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli 'Adda passà 'a nuttat'. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore e affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte... cià uagliù!".