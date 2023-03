Dopo i due impegni della Nazionale contro Inghilterra e Malta, nel weekend riecco il campionato di Serie A. Si gioca la 28a giornata, e se in testa i giochi sembrano fatti, è ancora tutto da decidere in zona Champions e nella lotta per non retrocedere. Il big match si gioca al 'Maradona', con Napoli e Milan che si affrontano per la prima volta in un mese di aprile che le vedrà una contro l'altra anche nei quarti di finale di Champions League. Le quote danno nettamente favorita la squadra di Spalletti, che guida la classifica con un distacco abissale e già si prepara a festeggiare il terzo scudetto della sua storia: il segno «1» si gioca a 1,75, con il pareggio a 3,65 e il «2» a 4,75. Equilibrio quasi perfetto tra Under e Over (rispettivamente a 1,80 e 1,90) e tra Goal (1,80) e No Goal (1,90). Il gol di Kvara è dato a 3. Seguono Simeone (3,50), Lozano e Giroud, primo milanista, a 3,75. Alle spalle del Napoli, ora, c'è la Lazio di Sarri, reduce dalla vittoria nel derby. I biancocelesti ripartono dalla difficile trasferta di Monza, in programma domenica alle 15. La Lazio parte avanti (2,10), ma occhio alla squadra di Palladino, che in questo campionato ha fermato diverse big: il pareggio paga 3,30, l'«1» 3,70. Chi spera in un passo falso della Lazio è l'ex Simone Inzaghi, che guida l'Inter (terza) impegnata nell'anticipo delle 18 di sabato a San Siro contro la Fiorentina. I nerazzurri sono in pole position: vittoria casalinga a 1,75, pari a 3,80, colpo viola a 4,50. Il programma degli anticipi del sabato, aperto da Cremonese-Atalanta («2» a 1,67), si completerà alle 20.45 con Juventus-Verona: un impegno che sembra alla portata per i bianconeri, favoriti a 1,40 contro l'8,75 per il «2» dell'Hellas. A fare da prologo a Napoli-Milan, domenica alle 18, il match tra Roma e Sampdoria. I giallorossi devono reagire al ko nel derby contro una squadra in lotta per non retrocedere. Il riscatto della Roma a 1,42 ha la seconda quota più bassa del weekend dopo l'1,40 della Juventus; il colpo blucerchiato è a 8,00, con il pareggio in mezzo a 4,50.