La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Milan, anticipo di domani sera allo stadio San Paolo.

Classico 4-3-3 per Carlo Ancelotti, che sembra non intenzionato a cambiare niente rispetto al match contro la Lazio: ancora in panchina Dries Mertens, con Arkadiusz Milik titolare. Due i ballottaggi: Orestis Karnezis e Raul Albiol sono in vantaggio su David Ospina e Nikola Maksimovic.



Gattuso si prepara al debutto in campionato, dopo il rinvio della prima giornata per la tragedia di Genova: nel 4-3-3 dovrebbero partire dal 1’ i nuovi acquisti Higuain e Bakayoko, soltanto panchina per i vari Caldara, Laxalt, Halilovic e Castillejo. Due ballottaggi anche qui: Musacchio e Bakayoko sono in vantaggio su Caldara e Borini (Bonaventura scalerebbe a centrocampo)