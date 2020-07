Sei giocatori a rischio squalifica in Napoli-Milan di stasera. Tre nella squadra di Gattuso, tre in quella di Pioli: con un giallo nel posticipo delle 21.45, salteranno la prossima giornata di campionato. Nel Milan sono in diffida Bennacer, Rebic e Romagnoli mentre nel Napoli i diffidati sono Mertens, Milik e Zielinski.