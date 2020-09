Dopo nove anni con la camiseta blanca del Real Madrid, potrebbe essere arrivato il momento dell'addio per Nacho. Il difensore spagnolo ha un contratto che scadrà nel 2022 ed ha avuto il via libera da parte delle Merengues per trovarsi una nuova squadra.



Gli agenti di Nacho sono a Torino. Si trovano lì perché sono gli stessi di Alvaro Morata, che ha fatto il suo ritorno alla Juventus. L'entourage è a Torino anche per discutere l'eventuale trasferimento di Nacho in Italia. Sono tre i club interessati, ovvero Napoli, Milan e Roma. Per il club azzurro potrebbe rappresentare un'alternativa a Koulibaly in caso di partenza del senegalese, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale, con Kjaer e Romagnoli che non bastano e infine c'è la Roma, bisognosa di rinforzare un reparto al momento non troppo solido.