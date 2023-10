La decima giornata di Serie A vedrà in scena, domenica sera, il big match tra Napoli e Milan. Una sfida di altissimo livello tra due squadre che, però, devono anche affrontare qualche grattacapo. Gli uomini di Rudi Garcia fin qui non hanno impressionato, ma cercano continuità dopo le vittorie contro Verona e Union Berlino: al “Maradona”, secondo i betting analyst è proprio l’«1» ad apparire favorito, a 2,20. Una quota che rispecchia anche la statistica degli ultimi incontri tra le due formazioni: negli ultimi sei incroci in campionato, infatti, ha sempre vinto la squadra in trasferta, e, in generale, il successo casalingo manca da Napoli-Milan dell’agosto 2018. In più, i rossoneri di Stefano Pioli sono alla ricerca della scossa, dopo aver perso la testa della classifica per lo 0-1 di San Siro contro la Juventus, e dopo il 3-0 incassato a Parigi in Champions: il segno «2», per la sfida ai partenopei, si attesta tra 3,30 e 3,40. Tra le altre giocate, grande equilibrio tra Under e Over, con il primo leggermente in vantaggio, a 1,82 contro 1,88. Il Goal, a 1,67, appare invece decisamente più probabile del No Goal, proposto a 2,08. Ecco quindi che l’1-1 comanda il mercato dei risultati esatti, a quota 6, seguito dall’1-0, a 7,50, e dal 2-1, a 9. L’1-2, invece, si attesta a quota 11, subito dietro allo 0-1, proposto a 10 volte la posta. Nel Napoli, il grande assente sarà Victor Osimhen, e quindi ecco che in quota a guidare i partenopei saranno Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e Khvicha Kvaratskhelia, tutti proposti a 3,40, con Matteo Politano a 3,60. Per il Milan, Olivier Giroud è visto in gol a 3,10, mentre Rafael Leao, protagonista con una doppietta nel clamoroso 0-4 di aprile, è proposto a 3,70. Occhi puntati, infine, sui cartellini; inizio decisamente anomalo, in tal senso, per il Milan, che nelle prime nove giornate ha già collezionato tre cartellini rossi, e che contro il Napoli vedrà rientrare dalle rispettive squalifiche Theo Hernandez e Mike Maignan: un cartellino rosso nella partita è quotato a 4.