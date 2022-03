e via così, fino ai giorni nostri. Qui si parla invece di chi - dentro questa sfida giocata al San Paolo (oggi Maradona) - c'è capitato quasi per caso, per uno scherzo del destino o perché ha saputo presentarsi all'appuntamento al momento giusto.- Dodici anni fa al San Paolo andò in scena una delle più clamorose rimonte del Napoli contro il Milan. Ottobre 2010, dopo cinque minuti il Milan è avanti 2-0, gol di Pato e Inzaghi. Partita ribaltata dal 90° al 92°, praticamente un attimo prima del game over: in soli due minuti, con Cigarini (botta da fuori) e Denis (colpo di testa) il Napoli agguanta il più insperato dei pareggi. Erano tutti e due subentrati nella ripresa, Cigarini Denis; gettati nella mischia da Mazzarri. E chi se lo ricorda Gyorgy- Non era certo uno sconosciuto - bomber Agostini, di nome Massimo e di soprannome Condor - ma di sicuro non è stato un fuoriclasse. I gol li ha fatti in provincia (Cesena soprattutto) e quello è il gol dell'ex, perché qualche anno prima Agostini ha pure vestito il rossonero. Quella sera di maggio del 1995 il Milan di Capello domina la partita, ma Gianluca Sordo - schierato per l'occasione da terzino - si impappina su un pallone al limite dell'area. Il Condor tiene fede al suo "apelido" e batte di prima intenzione: gol e Milan ko. Brutti segnali per il Diavolo, che sei giorni dopo - il 24 maggio - deve affrontare- In una stagione sciagurata per il Diavolo (che retrocede) ed eccellente per il Napoli (che si piazza al 4° posto), campionato 1981-82, un Napoli-Milan 0-1 viene deciso addirittura da un autogol. E' lo stopper del Napoli Moreno Ferrario che quella volta spedisce il pallone nella propria porta. Nel campionato 1978-79, quello della Stella - invece - il gol del pareggio al San Paolo (1-1), decisivo per tenere in corsa il Milan, lo segna un mediano geometrico: si chiama Walter De Vecchi e più avanti si rivelerà di nuovo l’uomo dei gol pesanti quando - nel derby con l'Inter che è una sorta di spareggio scudetto - segna una doppietta e timbra la sfida sul 2-2 finale.- Torniamo indietro di oltre settant'anni, ma vale la pena per raccontare il gol più importante di Mario Renosto con la maglia del Milan. A Napoli, dicembre 1951. Apre il "Pompiere" Nordahl, il raddoppio è di questa ala nata a Venezia. Quell'anno qualche buontempone coniò il Gre-No-Re: Gren, Nordahl e Renosto. Ci sono due curiosità sul suo conto. La prima è tecnica, perché Renosto era ambidestro, giocava - ma allora nessuno lo diceva - "a piedi invertiti", uno dei primissimi a farlo. La seconda riguarda il soprannome. Lo chiamavano, fin da piccolo,