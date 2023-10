Pioli avanti all’intervallo: 2 gol che potevano essere 3. Garcia torna in partita appena si torna in campo: Napoli stravolto (3 sostituzioni) e subito in gol.Prima Politano e poi Raspadori rispondono al doppio Giroud del primo tempo.Ai rimpianti di serata,Chieda a Garcia come comportarsi, ché lui di cose simili in stagione ne ha fatte spesso e poi subite le conseguenze. Stavolta Kvara però resta in campo fino allo scadere.Proprio di Kvara l’ultimo tiro di una partita bellissima: il "pompiere" Maignan spegne il fuoco col piede. Napoli nel finale in 10, per l’espulsione dell’ingenuo Nathan. Poco prima, Calabria avava sbagliato da solo, di testa. Nemmeno sono serviti i pompieri.Debutta Pellegrino e ci vuole poco a capire perché di recente Pioli avesse detto che serviva ancora un po’ di tempo per vederlo al livello della Serie A.Per Pulisic va dentro Romero, 19 anni, che in 2 stagioni di Lazio aveva giocato pochissimo e ache qui, vedendolo, si capisce perché.stavolta Garcia potrebbe dire che nei primi 10 minuti c’era stato un bel Napoli, per quanto mai pericoloso. Eppure in avvio, il pressing dei campioni d’Italia mette in difficolta i rossoneri a ripartire dal basso. La posizione di Politano, alto e molto largo sulla destra, inchioda Theo sulla linea dei difensori, mentre ovviamente dall’altra parte Kvara incute timore a Calabria e in assoluto a tutto il Milan.Il primo è di Pulisic, il secondo di Calabria. Su entrambi svetta Giroud, finalmente in gol (siamo al sesto) dopo 8 partite a secco. La prima volta sfiora il pallone, ma basta. La seconda, la zuccata è potente.In mezzo, Politano ha l’occasione per riagguantare gli avversari, ma pur col suo più debole destro, calcia in modo imperdonabile a lato, il cioccolatino solo da scartare confezionato da Kvara.Colpa è anche quella di non chiudere la partita già nel primo tempo, nonostante il dominio e le occasioni di Reijnders (errore, fuori) e Musah (bravo Meret).e così il sempre travolto a sinistra Mario Rui, dentro Ostigard e Olivera, più Simeone (per Elmas), che va fare la punta centrale, con Raspadori in appoggio.Non bastano gli spaventi per svegliarlo, servono i gol, che puntuali arrivano uno dopo l’altro:@GianniVisnadi