: non riesce a tenere la palla sul primo gol di Giroud, meglio invece in un altro paio di interventi.: è sempre tosto il duello con Leao ma alla lunga riesce a tenerlo. Quando si mette in moto con Politano sull'out di destra va come una freccia e fa la differenza.: nonostante faccia una chiusura importante al 3', perde Giroud sullo 0-1 e non riesce a tenere il francese in occasione del raddoppio. Perde troppi duelli e viene sostituito all'intervallo (1' s.t.: altra storia questa sera rispetto a Rrahmani, quando subentra va a fare a sportellate con Giroud praticamente annullandolo).: una gara intera senza evidenti sbavature, ma all'89' mette in pericolo il Napoli con un rosso per somma di ammonizioni.: parte bene, poi viene coinvolto nella flessione psicologica complessiva e soffre in fase difensiva (1' s.t.: meglio rispetto al portoghese, riesce a venire fuori con maggiore spinta. Non ha Pulisic dalle sue parti e questo ne agevola i compiti difensivi).: inizialmente è utile il suo palleggio ma con lo scorrere della gara sparisce dal gioco (1' s.t.: porta peso all'attacco del Napoli che riesce a essere più pericoloso con il doppio centravanti).: nei momenti di pressione del Milan porta fuori palla. Finché ne ha.: si accende a sprazzi, è bravo a buttarsi dentro per aggiungere qualità (32' s.t.).: se lo divora al 27' quando Kvara lo trova sul secondo secondo palo, ma nella ripresa scende in campo un altro Politano. Gol spettacolare che riapre subito i giochi e diventa l'uomo più acceso del Napoli (38' s.t.).: la sua posizione infastidisce tanto la difesa rossonera nelle prime fasi, sia quando viene in contro - e Tomori non lo anticipa mai - che quando attacca in avanti. Vive un buon momento realizzativo e, dopo il gol vittoria di Berlino, trova il pareggio battendo Maignan su punizione.: un duello bellissimo con Calabria. Il terzino del Milan gli concede pochissimo, i raddoppi sono costanti ma le giocate del georgiano portano spesso pericoli. Negli ultimi secondi crea scompiglio e sfiora il gol vittoria ma Maignan dice di no.: un bruttissimo Napoli nel primo tempo, dominato dal Milan. Regalati di fatto 45 minuti all'avversario. La sua squadra ha la forza di risollevarsi nella ripresa e ha una reazione di nervi e di giocate dei singoli.: completamente fuori fase ed è un fatto molto strano per un giocatore con le sue caratteristiche. Rimane immobile sul gol di Politano, smanaccia con insicurezza due palloni in area innocui, schiera male la barriera sul calcio piazzato di Raspadori. Si riscatta parzialmente sulla parata di piede nel finale su Kvaratskhelia.: ingaggia un duello di alto livello con Kvaratskhelia, tiene botta e non ne esce sconfitto. Suo il cross, perfetto, per Giroud che ringrazia e realizza lo 0-2 provvisorio.: costretto al cambio per un colpo fortuito subito da Raspadori. (Dal 19’ pt: disastroso, forse paga l’emozione dell’esordio ma sbaglia tanto. Soprattutto in occasione del gol di Politano dove cicca malamente il pallone invece che liberare l’area) (dal 42' st Florenzi: doppio intervento decisivo su Simeone e Kvaratskhelia. Fortunato ma anche molto reattivo.: altra prestazione molto deludente per il terzino francese. Preoccupa la fase involutiva dell’ultimo mese e mezzo.: gioca un primo tempo di grande intensità e paga dazio nella ripresa.: molto impreciso in fase d’impostazione, non fa filtro.: ha sulla coscienza l’occasione da gol mancata nel primo tempo ma nel complesso disputa una buona prestazione.: tra i migliori in campo nel primo tempo: giocate di qualità e l’assist perfetto per il primo gol di Giroud .(Dal 1’ st: entrato quasi a sorpresa, l’argentino è ancora acerbo per questo tipo di partite): doppietta d’autore, quarto gol al Maradona contro il Napoli. Esce arrabbiatissimo con Pioli. (Dal 35’ st: sbaglia tante scelte, eccessivamente lezioso. (Dal 35’ st: questa sera il bicchiere è mezzo vuoto perché sbaglia i cambi e la gestione del doppio vantaggio. E deve fare i conti con il malcontento di tanti giocatori.