Napoli-Milan (domenica 29 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo le sconfitte con Juve e PSG gli ospiti si presentano a questa sfida tra le ultime due squadre campioni d'Italia con 21 punti in classifica, 4 in più dei padroni di casa reduci dalle vittorie in trasferta a Verona e Berlino.



LE ULTIME - Senza l'infortunato Osimhen in attacco, Rudi Garcia deve valutare le condizioni di Juan Jesus in difesa e di Zambo Anguissa a centrocampo. Dall'altra parte Pioli non può contare sullo squalificato Thiaw oltre agli infortunati Chukwueze e Bennacer. Da valutare le condizioni di Loftus-Cheek e Okafor.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.



MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.