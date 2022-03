Napoli-Milan è il posticipo serale domenicale della 28esima giornata di Serie A, la 9a del girone di ritorno, con calcio d'inizio alle 20.45. Una sfida che vale di più dei semplici 3 punti in palio perché mai come ora le due squadre sono in piena lotta e rivalità per lo scudetto, partendo appaiate in vetta alla classifica alla vigilia della gara. Luciano Spalletti, premiato allenatore del mese di febbraio, può schierare la miglior formazione possibile. Ancora alle prese con tante assenze, invece Stefano Pioli con Romagnoli e Ibrahimovic ancora ai box.



DOVE VEDERLA - Napoli-Milan, calcio d'inizio domenica 06 marzo alle ore 20.45 sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobili e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONE

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.