Archiviata la pausa nazionali, i riflettori tornano sulla Serie A, dove il Napoli vede sempre più vicino il traguardo. Al Maradona la capolista ospita il Milan quarto in classifica, che non è ancora uscito dalla crisi dello scorso inverno, e nelle ultime tre partite ha portato a casa un solo punto. Per questo i betting analyst vedono il successo azzurro a 1,75, contro quello dei campioni in carica a 4,75. Alta anche la quota del segno «X», proposta a 3,60. Nella sfida di domenica sera prevale l'Under a 1,77, mentre un esito con almeno tre reti vale 1,94 la posta. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1.88, e No Goal a 1,84. Sono 21 le marcature realizzate fin qui da Victor Osimhen, per un totale di 45 reti siglate dal suo approdo nel campionato italiano. L'ex Milan George Weah è al momento il miglior marcatore africano della storia in Serie A con 46 sigilli, ma potrebbe venire presto scalzato dal classe '99: una sua rete ai rossoneri si gioca a 1,95, mentre la doppietta che gli garantirebbe il primato in solitaria paga 6 volte la posta. A Milano, però, c'è anche l'Inter a dover fare i conti con un momento complicato: le due sconfitte con Spezia e Juventus, hanno permesso alla Lazio di scalzare i nerazzurri dal secondo posto, ma con il ruolino di marcia degli ultimi mesi anche la stessa qualificazione in Champions League potrebbe essere messa in dubbio. Contro la Fiorentina, però, la squadra di Inzaghi può reagire immediatamente: a San Siro il ritorno ai tre punti è visto a 1,77, contro il «2» a 4,50. Proibitivo per i toscani anche il pari, che si attesta a 3,70. Partita da Over al Meazza, dove l'opzione è avanti a 1,72 rispetto all'Under, fissato a 2,01. Il Goal prevale a 1,69, mentre il No Goal è alto a 2,05. Sabato sera toccherà poi alla Juventus, che allo Stadium ospita il Verona e vede la vittoria a 1,38. Trasferta complicata per gli scaligeri, per cui i tre punti si giocano a 8,50 e il pareggio rimane alto a 4,60. Il No Goal prevale nettamente in quota a 1,48, mentre una partita con reti da entrambe le parti è vista a 2,50. Avanti anche l'Under a 1,68, contro l'Over offerto a 2,06. Nonostante il secondo posto in classifica, per la Lazio la trasferta di Monza può presentare diverse insidie: i biancocelesti appaiono favoriti, seppur non nettamente, con la vittoria proposta a 2,10. Il successo dei brianzoli vale 3,60, mentre la «X» è offerta a 3,25. Sull'altra sponda del Tevere la Roma ospita la Sampdoria: l'«1» è avanti a 1,43 rispetto al «2» alto a 8. Nel mezzo la quota del pari, che si attesta a 4,30.